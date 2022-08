Zwei Fans haben den Weg aus Mexiko nach Thüringen auf sich genommen. Diana und Anna haben schon vor Jahren von Schlotheim gehört. "Als wir mitbekommen haben, dass Misery Index hier spielen, mussten wir hin". Ja, auch in Mexiko gebe es Metal-Festivals, erzählen die beiden Freundinnen. Doch das Party.San Open Air sei einzigartig. "Hier spielen so viele gute Bands, die man in diesem Umfang sonst nirgends zu Gesicht bekommt. Und zum anderen merkt man, dass die Veranstalter in Bühnentechnik, Licht- und Soundsysteme investieren - das kommt woanders gern zu kurz, und darunter kann das Festivalerlebnis leiden. Hier stimmt einfach alles."