Zu einer Demonstration gegen die Berliner Krisenpolitik sind am Sonntag in Erfurt nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatte ein Bündnis verschiedener Organisationen angeführt vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von Verdi. Im Zentrum der Proteste standen Forderungen nach einem stärkeren Ausgleich der explodierten Lebensmittel- und Energiepreise.

Der DGB-Chef in Hessen und Thüringen, Michael Rudolph, kritisierte das jüngste Hilfspaket der Bundesregierung als unzureichend. Es müsse mehr getan werden, sagte er zum Demo-Auftakt auf dem Bahnhofsvorplatz. In der breiten Mittelschicht kämen die Entlastungen nicht an.