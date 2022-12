Bei einem schweren Unfall mit einem Lkw ist am Mittwoch in Thüringen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige am Vormittag auf der B247 bei Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) in den Gegenverkehr geraten. Zwischen dem Abzweig Horsmar und Ammern stieß er mit einem Sattelzug zusammen.