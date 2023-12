Die Altenburger Destillerie hat am 20. Dezember beim Amtsgericht Gera vorläufige Insolvenz angemeldet. Die 30 Mitarbeiter haben ihren Novemberlohn erhalten und arbeiten derzeit weiter. Das teilte Insolvenzverwalter Rolf Rombach am Mittwoch mit.

Ursache der Krise seien unter anderem die gesamtwirtschaftliche Lage und die steigenden Energiekosten. Der Geschäftsbetrieb in der Destillerie läuft vorerst uneingeschränkt weiter. In der Woche vor dem Jahreswechsel soll laut Rombach weiter daran gearbeitet werden, das Unternehmen und den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren.

Nach eigenen Angaben arbeiteten in früheren Jahren bis zu 65 Mitarbeiter in dem Unternehmen und stellten bis zu 30 Millionen Flaschen mit Alkohol her. Exportiert wurde zeitweise in mehr als 20 Länder.