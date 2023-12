Die Warenhauskette hatte Anfang September einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Davon seien mehr als 5.000 Beschäftige in über 60 Märkten auch in Mitteldeutschland sowie der Zentrale in Mönchengladbach betroffen. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sollte es ermöglichen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Standorten zu führen.