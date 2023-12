Altenburger Destillerie meldet Insolvenz an

Das Altenburger Traditionsunternehmen produziert Spirituosen und andere Getränke für große Einzelhandelsketten. Zudem exportiert es seine Waren in verschiedene europäische Länder, zeitweise waren es mehr als 20 Länder.

Nach eigenen Angaben arbeiteten in früheren Jahren bis zu 65 Mitarbeiter in dem Unternehmen und stellten bis zu 30 Millionen Flaschen mit Alkohol her.