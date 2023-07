Strukturhilfen vom Bund Bis zu 90 Millionen Euro für ehemalige Kohleregion in Thüringen

Hauptinhalt

Damit ehemalige Kohleregionen den Strukturwandel meistern, unterstützt der Bund die Finanzierung neuer Projekte. So auch in Thüringen, im Altenburger Land. Dort wird die frühere Knopffabrik in Schmölln umgestaltet. Und am Flugplatz in Altenburg-Nobitz soll die Mobilität der Zukunft erprobt werden.