Wegen eines Lkw-Unfalls ist die A4 in Thüringen in Richtung Frankfurt gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kippte der Lkw am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache zwischen Eisenach-Ost und -West um und blockierte drei Spuren. Außerdem riss der Tank auf und Diesel lief über weite Teile der Fahrbahn bis in die Böschung. Der 49-jährige Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bildrechte: Autobahnpolizeiinspektion