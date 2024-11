Videotechnik soll das Bahnfahren für Reisende und Zugpersonal in Ostthüringen sicherer machen. Wie die Ostthüringer Zeitung schreibt, werden derzeit Kameras in 37 Regioshuttles und sechs neue Fahrzeuge der Erfurter Bahn eingebaut.

Videotechnik wird in Thüringen bereits in den modernen Fahrzeugen der Deutschen Bahn und in den Zügen von Abellio eingesetzt. Um die Sicherheit von Fahrgästen und Personal zu verbessern, hat die Deutsche Bahn vor drei Wochen die ersten von rund 100 Mitarbeitern im Regionalverkehr zudem mit Bodycams ausgestattet.