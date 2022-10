Feuerwehr-Einsatz Etwa 30 Menschen in Gera in Sicherheit gebracht: Brand in Elfgeschosser

Wegen eines Brandes in der Nacht in Gera musste die Feuerwehr rund 30 Menschen in Sicherheit bringen, darunter mehrere Kinder. Die Feuerwehr konnte wegen des Rauchs den Ort des Brandes zuerst nicht feststellen.