Feuerwehreinsatz Zwei Mädchen bei Brand in Gera verletzt

Bei einem Kellerbrand in Gera sind zwei Mädchen am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 13- und die 15-Jährige ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie offenbar zu viel Rauch eingeatmet hatten.

Laut Polizei war das Feuer am frühen Morgen im Keller eines Plattenbaus in Bieblach-Ost ausgebrochen. 15 Hausbewohner mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Nachdem die Feuerwehr mittels Technik den Rauch aus dem Gebäude geblasen hatte, konnten alle zurück in ihre Wohnungen.