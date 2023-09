Keine Sekunde muss Emely Kirsch (pl) über meine Frage nachdenken, warum sie sich - mit gerade mal 22 Jahren - in die Lokalpolitik stürzen will: "Ich hab zu meinem Papa mal im Spaß gesagt: Du ziehst mich ran und ich übernehm das dann alles mal. Dass es jetzt so plötzlich kommt, konnte keiner ahnen." Kurz weicht das Lächeln aus ihrem Gesicht. Denn es ist nicht nur jugendlicher Leichtsinn, der hinter dieser Entscheidung steht.

Der Name Kirsch ist in Langenberg bekannt. Matthias Kirsch, Emelys Vater, war dort viele Jahre engagierter und beliebter Ortsteilbürgermeister. Bis zu seinem überraschenden Tod im Juni. Ein Grund mehr für Emely, in die großen Fußstapfen ihres Papas zu treten. Sie weiß, worauf sie sich einlässt. Denn seit vier Jahren schon sitzt sie im Ortsteilrat Gera-Langenberg.

Ich bin mit Lokalpolitik groß geworden. Emely Kirsch Ortsteilbürgermeisterin Gera-Langenberg

"Mein Papa hat das so gelebt; hat immer über die Lokalpolitik geredet: Darauf musst Du achten und darauf. Und er hat mir zu diesem Thema ein großes Buch geschenkt, das sollte ich irgendwann mal lesen." Dazu wird Kirsch wahrscheinlich so schnell nicht kommen. Denn "neben" dem ehrenamtlichen Job als Ortsteilbürgermeisterin steckt die 22-Jährige derzeit noch in ihrer Berufsausbildung.

Danach wird sie in einer Physiotherapie arbeiten - natürlich in Gera-Langenberg. "Die Kollegen stehen auch hinter mir, die haben keine Bedenken. Überhaupt habe ich viel Rückhalt", so Kirsch. "Meine komplette Familie steht hinter mir, der komplette Ortsteilrat, der Oberbürgermeister. Das muss man sich zwar erarbeiten, aber anders funktioniert das nicht." Diese Leidenschaft und Entschlossenheit wünscht man sich von manchem Berufspolitiker.

Die Ortsteilbürgermeisterin will mit dem neuen Amt in die Fußstapfen ihres Vaters Matthias Kirsch treten. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Zuhause liegt schon ein großer Aufgabenzettel. Von der kaputten Parkbank über die Verteilung der Ortsteil-Pauschale bis zur Geschwindigkeitsanzeige auf der Hauptverkehrsstraße. Vieles hat Matthias Kirsch noch angestoßen. "Er hat so viel erreicht für Langenberg. Das bringen wir zu Ende!" Doch Emely hat auch viele eigene Ideen. Der Zusammenhalt im Ortsteil ist ihr wichtig: "Ich möchte zum Beispiel gern, dass die Senioren mit Kindergarten- oder Schulkindern zusammenkommen, so dass jeder vom anderen lernen und profitieren kann. Schön wäre auch ein Tag der Vereine, denn viele wissen gar nicht, welche Schätze wir hier haben."

Vielleicht habe ich einen jugendlichen Leichtsinn. Aber wir müssen es ausprobieren! Emely Kirsch Ortsteilbürgermeisterin Gera-Langenberg

Viele Unterstützer hatte sie vor der Wahl, aber auch Zweifler. "Mancher fand, dass ich viel zu jung bin, ob ich überhaupt Ahnung habe. Aber mit meiner Erfahrung aus dem Ortsteilrat hab ich viele überzeugt. Ich bin offen und wünsche mir, dass mich die Leute ansprechen. Denn so - im direkten Kontakt - kann viel geklärt werden." Emely Kirsch. Eine taffe junge Frau, die sich von einem Schicksalsschlag nicht niederstrecken lässt. Papa Matthias wäre stolz auf seine "Kleene".