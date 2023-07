Gera hat im vergangenen Jahr den höchsten Zuwachs an Einwohnern seit fast 60 Jahren erlebt. Wie aus den Zahlen des Einwohnermelderegisters hervorgeht, waren zum Jahresende fast 99.600 Menschen in der Stadt gemeldet, wovon mehr als 95.100 ihren Hauptwohnsitz in Gera hatten. Das entspricht einem Plus von knapp 2.400 Bürgern.