Der Prozess gegen den Geraer Rechtsextremisten Christian Klar geht in die nächste Runde. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil des Amtsgerichtes Gera Revision eingelegt. Das Verfahren um ein umstrittenes Plakat, das den ehemaligen Polizeichef von Gera in Sträflingskleidung und mit der Aufschrift "Schuldig" zeigt, war in der vorigen Woche eingestellt worden.