Das 26. Heinrich Schütz Musikfest wird am Freitag mit einem Konzert in der Geraer Marienkirche eröffnet. Bis zum 15. Oktober seien über 40 Veranstaltungen geplant, teilte der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Magdeburg mit. Aufgeführt werde an den Schütz-Orten Bad Köstritz, Gera, Weißenfels, Zeitz und Dresden.