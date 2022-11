Ein Wolf mit gesenktem Kopf ist auf einem Schild am Eingang der Windmühlenstraße 41 in Leipzig zu sehen. Er ist das Logo des Vereins Wolfsträne, der Kinder und Jugendliche beim Verlust eines Elternteils, von Geschwistern und Angehörigen begleitet. Die Begrüßung im Flur der Vereinsräume wirkt ungewöhnlich: Eine mit Blumen geschmückte Skellettpuppe sitzt in der Ecke und hält ein Plakat mit der Aufschrift "Dia De Los Muertos". Es erinnert den Tag der Toten am 2. November, bei dem in Mexiko traditionell an die Toten gedacht wird. Eines wird sofort klar: Bei Wolfsträne wird ganz offen mit dem Thema Sterben und Tod umgegangen, gesprochen und diskutiert.

Das Thema Tod und Sterben wird bei Wolfsträne Leipzig offen angesprochen. Ereignisse wie der Tag der Toten, der in Mexiko gefeiert wird, bieten sich dafür an. Bildrechte: Philipp Brendel