Wegen Reparaturarbeiten am Stromnetz bleibt das Kultur- und Kongresszentrum (KuK) Gera in dieser Woche geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Auch die angrenzenden Restaurants und Geschäfte können nicht öffnen. Das KuK werde an provisorische Trafos angeschlossen, hieß es.