Das Kyiv Symphony Orchestra auf Konzertreise

In Monheim wird momentan eine große moderne Halle gebaut. (Anmerkung der Redaktion: Eine alte Shell-Fassabfüllanlage an der Rheinpromenade verwandelt sich in die hochmoderne, multifunktionale Kulturraffinerie K714.) Für Oleksandra Zaitseva ist das ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Region für die Kultur engagiert. Dem Orchester werden in der Stadt viele Probe- und Auftrittsmöglichkeiten bereitgestellt.

Mit Blick auf kommende Konzerte gebe es eine wahre Aufbruchsstimmung. Zaitseva berichtet von Gastspielen im Rahmen des Schleswig-Holstein-Festivals im August, von Konzerten in der kommenden Saison in Berlin, Wolfsburg oder in der Tonhalle Düsseldorf. Auch in Weimar werden sie gastieren – dann mit der renommierten ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv, mit der sie vor kurzem bereits in Wien aufgetreten sind.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Ronald Wittek

Ein Orchester zwischen den Stühlen und prekäre Finanzen

In Monheim am Rhein hofft Bürgermeister Zimmermann derweil, dass das Grundeinkommen für alle Musikerinnen und Musiker mit Unterstützung dann hoffentlich auch mit Landes- und Bundesmitteln abgesichert werde. Doch zunächst wolle man als Stadt einen Beitrag leisten. Dass dieses Orchester wirklich zwischen allen Stühlen sitzt, sei klar. Auf der einen Seite gebe es die Abhängigkeit von der Ukraine und die Befreiung vom Kriegsdienst, auf der anderen Seite sei da die prekäre Finanzsituation.

"Ich glaube, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben, indem alle Musikerinnen und Musiker erst einmal fest bei unserer Monheimer Kulturwerke GmbH, einer städtischen Tochtergesellschaft, nach Tarif angestellt werden, damit eine Arbeitsgrundlage da ist", führt Zimmermann aus. Damit dieses Orchester wieder proben kann und von Monheim aus auch Konzertreisen unternehmen kann.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Für die Musikerinnen und Musiker ist jetzt erst einmal eine kurze Sommerpause, die sie für den Umzug oder kurze Reisen in die Ukraine nutzen. Denn viele haben Freunde und Familie in der alten Heimat, pendeln zwischen den Städten. Von manch einem Orchestermitglied kämpfen die Kinder seit zwei Jahren im Krieg, und die Botschaften über Smartphone gehören zum Alltag – bis jetzt in Gera und nun in Monheim am Rhein.