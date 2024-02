Die Staatsanwaltschaft Gera prüft offenbar Vorwürfe gegen das derzeit in Gera beheimatete Sinfonieorchester aus Kiew. Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, sollen die Musiker gezwungen worden seien, falsche Arbeitszeitangaben zu machen. Erst vorige Woche hatte sich das Orchester aus Unzufriedenheit von seinem Chefdirigenten Luigi Gaggero getrennt.

Das Orchestermanagement habe den Behörden zugesichert, beim Aufklären der Vorwürfe zu helfen. Das "Kyiv Symphony Orchestra" ist seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine in Gera beheimatet. Die rund 100 Musiker proben in der Tonhalle, die ihnen die Stadt Gera zur Verfügung gestellt hatte.