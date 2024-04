Unbekannte haben am Osterwochenende aus dem Tierpark Gera drei Hasen gestohlen. Wie Tierinspektor Steffen Horn sagte, rissen die Täter gewaltsam die Abdeckungen der Gehege heraus. Anschließend seien die Diebe mit den Tieren geflüchtet.

Der Tierpark Gera hat am Osterwochenende aber auch Zuwachs erhalten. Seit Karfreitag wurden ein Minifohlen, neun Minischweine, zwei Osterlämmer und ein Lamafohlen geboren. Die Tierbabys und das sonnige Wetter lockten an den Feiertagen hunderte Besucher in den Waldzoo im Martinsgrund.