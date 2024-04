Am Nachmittag des 1. Mai 2023 hatten bis zu 750 Menschen an einer Kundgebung der teils rechtsextremen Initiative "Aufbruch Gera" teilgenommen. Dagegen protestierten mehr als 500 Teilnehmer vornehmlich aus dem linken Lager. Die Polizei kesselte in der relativ schmalen Bachgasse in Geras Zentrum einen Teil der Gegendemonstranten ein und hielt viele der Teilnehmer über mehrere Stunden fest, um deren Personalien aufzunehmen.

Monate später, im November, ließ die ermittelnde Staatsanwaltschaft Gebäude nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen, Baden-Württemberg, Hamburg und in Niedersachsen durchsuchen. Allein in Thüringen gab es Polizeieinsätze in Gera, Jena, Erfurt und Nordhausen. Festgenommen wurde niemand.