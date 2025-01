Die Heimatforscherin Renate Stachorski hat am Mittwoch 300 historische Postkarten an das Stadtarchiv in Gera übergeben. Fast alle Karten zeigen nach Archivangaben Schloss Osterstein, wobei die älteste Postkarte aus den frühen 1880er-Jahren stammt und damit aus den Anfängen der Bildpostkarten. Für das Stadtmuseum sei die Schenkung besonders wertvoll, da es bislang nur wenige historische Postkarten mit dem Schlossmotiv besitze. Außerdem sei es nicht selbstverständlich, persönliche Sammlungen unentgeltlich und damit für die Öffentlichkeit nutzbar im Stadtarchiv abzugeben, hieß es.

Bildrechte: Stadtarchiv Gera