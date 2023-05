Bei einem Unfall auf der A4 zwischen Ronneburg und Gera-Leumnitz ist am Mittwochnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, übersah ein Transporterfahrer das Ende eines Staus. Er prallte gegen einen Lkw. Die Autobahn in Richtung Erfurt musste wegen des Rettungseinsatzes gesperrt werden. Der Stau hatte sich an einer Baustelle gebildet.