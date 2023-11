Aber auch Quereinsteiger bleiben gefragt. "Der Anteil an Quereinsteigern in der Produktion liegt bei rund 85 Prozent", sagt Jan Oberröder. Im Unternehmen gäbe es viele Tätigkeiten, die für Berufsfremde sehr leicht zu erlernen sind. Das Unternehmen will auch in den nächsten Jahren weiterwachsen. Schon im vergangenen Jahr wurde auf dem Gelände eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen, mit 7.500 Quadratmetern bietet sie ausreichend Platz für die nächsten Jahre. Über 400 Mitarbeiter arbeiten aktuell in Lederhose. Und laut Geschäftsleitung erhalten alle erfolgreichen Azubis und Studienabsolventen ein Job-Angebot.