Ferienzeiten unterscheiden sich

Der Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner versteht die Kleinstaaterei im Bildungswesen nicht und kämpft seit etwa neun Monaten mit den Eltern darum, dass ihre Kinder in Sachsen zur Schule gehen dürfen. Das würde auch andere Probleme lösen, wenn bereits Geschwisterkinder in Elsterberg zur Schule gehen. Christian Tischner fordert von der Politik eine einheitliche Lösung für alle Grenzregionen. Die Eltern brauchten Planungssicherheit, so der Politiker.

"Die Ferienzeit überschneidet sich in Sachsen und Thüringen zwar teilweise", sagt Gabi Kühn. "Aber in den Herbstferien werden es nicht nur zwei Wochen, die ich abdecken muss, sondern drei." Gabi Kühn hat eine elfjährige Tochter in der Elsterberger Regelschule. In zwei Jahren will sie ihre zweite Tochter in der Grundschule anmelden.

Die Eltern befürchten auch, dass Freundschaften im Ort leiden, wenn Kinder unterschiedliche Schulen besuchen oder im Bus nach Greiz sitzenbleiben müssen, während ihre Freunde in Elsterberg aussteigen. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Lösung nur für Einzelfall in Sicht