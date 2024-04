In die Modernisierung und Erweiterung der Brand- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz (Greiz) sollen bis Ende des Jahrzehnts fast 100 Millionen Euro gesteckt werden. Das sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag der Nachrichtenagentur "dpa".

Damit habe der Freistaat nach der Sanierung eine der modernsten Feuerwehrschulen in Deutschland. Am Montag wurde in Bad Köstritz der symbolische erste Spatenstich für die Erweiterung und Sanierung von Gebäuden der Schule vollzogen. Der Umbau der Schule in Bad Köstritz zu einem modernen Feuerwehrcampus soll nach früheren Angaben bis 2032/2033 abgeschlossen sein.