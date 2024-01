Nach der Fusionierung muss die Kommune nun rund 35.000 Euro in 75 neuen Ortsschilder investieren. Bürgermeister Beyer appellierte an die Vernunft der Bürger, die alten Ortsschilder nicht zu stehlen, wie es im Dezember geschehen war. Das sei gefährlich für den Straßenverkehr. Zudem würden der Stadt so weitere Kosten entstehen. Aus dem Stadtrat kam die Anregung, die alten Ortsschilder später zu versteigern und den Erlös für Kindergärten, Schulen oder Vereine der Stadt zu nutzen.