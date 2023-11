"Die Fischerhütte ist ein Dauerthema in Ilmenau. 1994, erinnere ich mich, habe ich erste Planungsstriche zur Nachnutzung gezogen", sagt Architekt und Stadtplaner Uwe Wilke. Er ist seit über 30 Jahren für die Stadtplanung verantwortlich. In all der Zeit seien die Ideen in der Regel am Hochwasserschutz und am Geld gescheitert.