Es gab verschiedene Themenschwerpunkte, zum Beispiel "Mehr statt leer - Gemeinsam den Leerstand in Greiz bewältigen ", aber auch "Familienfreundliche Innenstadt". Nach Angaben der Veranstalter nahmen insgesamt 85 Menschen an den Diskussionen teil. Auch bei der Auftaktveranstaltung im April waren rund 50 Personen anwesend. Das Interesse war groß.

So konnte sich niemand erklären, warum am Dienstagabend kaum jemand zur Abschlussveranstaltung von "Greiz - besser machen" kam. Plakate hingen in der Stadt, Einladungen waren verschickt worden. "Das ist wirklich schade", hieß es von den Verantwortlichen. Organisator Steffen Magdeburg stellte gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Schulze (CDU) und Daniela Weinbrecht vom Verein "Löwenspinne" die Projekte vor, die aus den Tischgesprächen entstanden sind und umgesetzt werden sollen. Also genau die Ideen, die gemeinsam mit den Bewohnern entwickelt wurden.