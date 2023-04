Nach zuletzt heftiger Debatte um die Waikiki-Finanzen hat Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) einen beschlossenen Haushalt. Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend mehrheitlich dafür. Nur 13 der 25 Stadträte hatten an der Sitzung teilgenommen. Mit dem Beschluss sind Investitionen in Schulen, Kindergärten, Feuerwehr oder Straßen möglich.