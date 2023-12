Die Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes ist vorerst gerettet. Die Stadträte stimmten am Mittwochabend mit einer Ja-Stimme mehr für die Freigabe von 800.000 Euro an die Stadtwerke als Betreiber und verhinderten so deren Insolvenz. Zuvor waren mehrere Versuche gescheitert, das Geld freizugeben. Es gab demnach elf Ja- und zehn Nein-Stimmen. Die Stadtwerke sind eine 100-prozentige Tochter der Stadt Zeulenroda-Triebes.