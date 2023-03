Lange Staus Bundesstraße wegen Arbeiten Eisenbahn-Viadukt in Weida gesperrt

Wegen Bauarbeiten an einer stillgelegten Eisenbahnbrücke in Weida (Landkreis Greiz) ist am Dienstag die darunter entlangführende Bundesstraße 175 gesperrt worden. Der überregionale Verkehr wird weiträumig umgeleitet. In Weida hatten sich dennoch lange Staus gebildet.