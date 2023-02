Der Ernst-Abbe-Platz in Jena soll umgestaltet werden.

Der zentrale Ernst-Abbe-Platz in Jena soll modernisiert und umgestaltet werden. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Geplant seien mehr Grün und Sitzmöglichkeiten. Außerdem sollen bestehende Barrieren abgebaut werden.

Der in den 1990-er Jahren betonierte Platz, zu dessen Anliegern die Friedrich-Schiller-Universität, das Finanzamt und Goethe-Galerie gehören, sei sichtbar in die Jahre gekommen, heißt es in der Beschlussvorlage. Ziel der Modernisierung müsse sein, den Platz nicht nur zu reparieren, sondern auch die Aufenthaltsqualität zu steigern.