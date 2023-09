In Jena-Winzerla ist am Montag der Opfer des "Nationalsozialistischer Untergrunds" (NSU) gedacht worden. An der Gedenktafel für Enver Şimşek, dem ersten Opfer des aus Jena stammenden NSU, erinnerte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) daran, dass die Täter in den Folgejahren noch neun weitere Menschen ermordeten. Am 11. September vor 23 Jahren war der türkische Blumenhändler in Nürnberg seinen Schussverletzungen erlegen.

Am 9. September 2000 wurde Enver Şimşek von NSU-Mitglieder mehrfach in den Kopf geschossen. Er starb zwei Tage später an den Folgen seiner Verletzungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK