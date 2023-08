Schon vor zwei Jahren waren die Müllgebühren in der Stadt Dresden um etwa 5,4 Prozent gestiegen. Jetzt plant die Stadt eine Gebührensteigerung um durchschnittlich 23,4 Prozent. In einem schriftlichen Statement der Stadt heißt es: "Die Stadtverwaltung ist zur Neuberechnung verpflichtet und will die Abfallgebühren ab Januar 2024 an die Kostensteigerungen in der Entsorgungswirtschaft anpassen. Höhere Kosten fallen vor allem für Energie und Kraftstoffe, Personal sowie Fahrzeug- und Anlagentechnik an."