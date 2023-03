Prozess Anklage gegen Erfurterin wegen IS-Mitgliedschaft

Einer mutmaßlichen Angehörigen der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) soll am Thüringer Oberlandesgericht (OLG) in Jena der Prozess gemacht werden. Der Staatsschutzsenat habe die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen die Erfurterin zugelassen, teilte das OLG am Montag mit. Die Hauptverhandlung soll am 21. März beginnen und ist auf sieben Termine angesetzt.