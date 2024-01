Bildrechte: rooom AG

Der gebürtige Jenenser hat in seiner Heimatstadt studiert und ist geblieben. Jena als Wiege der industriellen Optik genauso wie des Online-Shoppings bietet geradezu perfekte Bedingungen: "Rooom" profitiert von Fachwissen und Fachkräften in beiden Bereichen. Es ist eins von vielen Start-ups, die sich in Jena angesiedelt haben. Laut Deutschem Start-up-Verband spielt Jena bei den Neugründungen noch vor Dresden und Leipzig im vorderen Mittelfeld mit, während das Bundesland Thüringen ganz hinten liegt. Vor allem Hochschulstandorte sind laut Verband erfolgreich.