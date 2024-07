Das Uniklinikum Jena hat finanzielle Engpässe. Durch höhere Energiekosten und Tarifsteigerungen seien die Ausgaben stark gestiegen, teilte das Klinikum nach einer Mitarbeiterversammlung mit. Zugleich sei aber die Vergütung der Leistungen nicht in gleicher Weise mitgewachsen.

Das Klinikum gerate daher zunehmend an die Grenzen seiner wirtschaftlichen Mittel. Mit dem Finanzministerium gebe es erste Gespräche. Denkbar sei etwa eine Kreditaufnahme - gepaart mit einem Zuschuss vom Land. Konkrete Schritte seien jedoch noch nicht eingeleitet worden, so das Klinikum.

Zum Uniklinikum Jena gehören 32 Kliniken und Polikliniken sowie mehr als zwei Dutzend Forschungsinstitute und wissenschaftliche Arbeitsgruppen. Am Klinikum arbeiten knapp 7.000 Beschäftigte . Es ist der einzige Thüringer Standort für Hochschulmedizin und verfügt über fast 1.400 Betten.

In den vergangenen Jahren wurde umfangreich in den zentralen Standort in Jena-Lobeda investiert. Das Uniklinikum zählt nach eigenen Angaben zu den modernsten Klinikneubauten Deutschlands.