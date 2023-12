Etwa 16.500 Frauen und Männer arbeiten sachsenweit in den rund 60 Werkstattorten für Menschen mit Behinderung. Bei reichlich 70 Prozent handle es sich um Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, sagt Elisabeth Nitzsche. Sie ist die Geschäftsführerin des Dachverbandes der Werkstätten, der "Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V."

Kompliziertes Lohnsystem

Das monatliche Werkstattgeld setzt sich aktuell aus drei Säulen zusammen, wie Nitzsche erklärt: einem Grundbetrag in Höhe von 126 Euro, einem Arbeitsförderungsgeld von 52 Euro und einem Steigerungsbetrag. Letzterer werde je nach Unternehmensphilosophie in den Werkstätten teils nach Leistungsprinzip, teils nach dem Solidaritätsprinzip verteilt.

So kann der Lohn eines Beschäftigten beispielsweise in den Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda bis auf 280 Euro steigen, wie der dortige Geschäftsführer Robert Rys erklärt. Er vertritt dazu eine klare Meinung. "Es sollte definitiv mehr sein." Nur ist das wirtschaftlich nicht zu stemmen, verneint Dachverbandschefin Nitzsche. Man könne die Menschen nicht denselben Bedingungen wie auf dem Ersten Arbeitsmarkt aussetzen. Die Werkstatt sei ein geschützter Raum.

Bildrechte: LAG WfbM

Familien beantragen Sozialleistungen

Den betroffenen Familien bleibt also nichts anderes, als ein ganzes Arbeitsleben Anträge zu schreiben, um finanziell auf einen grünen Zweig zu kommen: mit Kindergeld, Bürgergeld, Rente, Wohngeld und so weiter. "Wir müssen uns zu allem offenlegen", sagt Angelika Stoll, die Mutter von Ingolf, und atmet tief ein. Sie versteht nicht, dass man das gerade den Behinderten abverlangt. "Auch viele Eltern sind teilweise gar nicht in der Lage, einen Antrag zu schreiben."

Wir müssen uns zu allem offenlegen. Angelika Stoll Mutter von Ingolf

Attest für jeden einzelnen Krankheitstag

Ihren Ehemann Harald Stoll ärgert zudem, dass Behinderte nicht die gleichen Rechte haben wie Menschen auf dem sogenannten Ersten Arbeitsmarkt. Ingolf sei nicht oft krank, aber wenn er zum Beispiel mal Zahnschmerzen habe, könnte er sich nicht einfach telefonisch für den einen Tag entschuldigen lassen. Die Werkstatt verlange stets ein ärztliches Attest. Das sei ungerecht, so der Vater.

Die Abwesenheitsmeldungen regeln die Werkstätten unterschiedlich, erklärt dazu Nitzsche von der Landesarbeitsgemeinschaft. Wegen einem Tag mache man da keine Späne, sagt etwa Robert Rys von den Werkstätten in Hoyerswerda. Da gehe die Krankmeldung auch per Telefon. Allerdings müsse man als Werkstatt seine Kosten gegenüber dem Sozialverband abrechenbar machen. Man braucht also viele Nachweise auf Papier.

Forderung nach Mindestlohn

Die kritischen Stimmen wegen des ungerechten und unübersichtlichen Systems der Bezahlung sind nicht neu. Der Leipziger Bundestagsabgeordnete und ehemalige Förderschullehrer Sören Pellmann (Die Linke) fordert hier dringend die Reformierung. Das Werkstattentgelt sei weit entfernt von einem existenzsichernden Einkommen. "Ich halte das für eine massive Ungerechtigkeit und eine Verletzung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen, die in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert sind", so der Politiker.

Pellmann fordert die Abschaffung des jetzigen Werkstattentgeltes: Es müsse durch eine Systematik ersetzt werden, die auf Basis des gesetzlichen Mindestlohns funktioniere.

Ich halte es für eine massive Ungerechtigkeit und eine Verletzung der Menschenrechte. Sören Pellmann Linken-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Förderschullehrer

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Studie zu einem besseren Entgeltsystem