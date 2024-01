Silvio Stärker arbeitet in Hildburghausen in der Werkstatt für angepasste Arbeit (Wefa). Stolz zeigt er auf eine Schraube, die er zuvor vorsichtig aus einer Maschine geholt hat. "Diese Schraube wird später in einem BMW verbaut", sagt der 42-Jährige. Und schon steckt er die nächste BMW-Schraube vorsichtig in den Automaten. Mit dessen Hilfe wird auf die Schraube eine Gummidichtung angebracht. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Silvio hat starke Probleme beim Laufen und auch beim Greifen mit der Hand. Bei der Arbeit ist er mit Feuereifer dabei und manchmal scherzt er ein bisschen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Er fühlt sich sichtlich wohl an seinem Arbeitsplatz. Doch für seinen Arbeitstag heute ist nur noch eine halbe Kiste der Schrauben-Rohlinge übrig.

Gruppenleiter Daniel Dietmann kommt und bringt das seinem Mitarbeiter so schonend wie nur möglich bei. Der Autozulieferer aus Sonneberg steckt in extremen Schwierigkeiten. Die Firma hat deshalb die Aufträge für die Werkstatt um über die Hälfte zusammengestrichen. Weil nichts mehr zum Arbeiten da ist, verbringt Silvo den Rest des Tages beim Englischunterricht. "Ich nehme wie es kommt, das macht mir auch Spaß."

Löhne gekürzt

Weil die Industrie gerade fast überall schwächelt, hat die Wefa alle Beschäftigten und deren Angehörige bereits über eventuelle Lohnkürzungen per Brief im vergangenen Jahr informiert. Betroffen davon sind in Südthüringen rund 350 Beschäftigte.

Die Wefa hat insgesamt vier Werkstätten. Zwei in Sonneberg sowie je eine in Hildburghausen und Eisfeld. Zwei bis 25 Euro bekommen die Beschäftigen im Januar weniger. "Das klingt erst mal nach nicht so viel. Bei Löhnen von 150 bis 700 Euro ist das aber ziemlich viel Geld", sagt Werkstattleiter David Schubart. Die Bezahlung richtet sich nach der Art der Tätigkeit und dem individuellen Leistungsvermögen.