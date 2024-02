Die Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis wird vorerst weiter betrieben. Zwar sei das Ziel, die Halle leer zu ziehen, sagte Staatssekretärin Katharina Schenk (SPD) MDR THÜRINGEN. Allerdings werde das noch andauern. Noch im Dezember hatte Innenminister Georg Maier (SPD) angekündigt, die Unterkunft in Hermsdorf zu schließen . Derzeit leben noch 500 Menschen in der Halle, zuvor waren es bis zu 750.

Das Thüringer Innenministerium werde die Halle künftig sicherheitshalber weiterhin vorhalten. So könne bei etwaigen Krisen - wie unlängst beim Schädlingsbefall in der Aufnahmestelle in Suhl - schneller reagiert werden. Aufgestockt werden soll die Aufnahmeeinrichtung in Eisenberg. Ab April werden dort weitere 84 Menschen in neue Wohncontainer einziehen. Im August sollen weitere 400 Menschen dazu kommen. Derzeit leben in der Aufnahmestelle in Eisenberg 132 Flüchtlinge.