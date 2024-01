Nach Angaben von Maier laufen zurzeit noch die Umbauarbeiten an der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Wismut-Krankenhaus in Gera . Die Unterkunft werde Ende Januar oder Anfang Februar ans Netz gehen. Den Plänen zufolge sollen in dem Gebäude 200 Plätze für die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen geschaffen werden.

Laut Maier ist es zudem gelungen, die Belegung in der Unterkunft in Hermsdorf um rund 300 Personen zu reduzieren. In der ehemaligen Fabrikhalle waren in der Vergangenheit zeitweise 700 Menschen untergebracht. Den Angaben nach kamen in den vergangenen Wochen wieder mehr Flüchtlinge in Thüringen an, darunter vor allem Menschen aus der Ukraine.