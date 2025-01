Verkehrszeichen lesen: von oben nach unten

Natalie Meier von der Thüringer Autobahnpolizei sagt: "Dieses Verkehrszeichen sorgt für Verwirrung unter den Verkehrsteilnehmern. In der Regel empfehlen wir, Verkehrszeichen von oben nach unten lesen". Geregelt ist das in § 39 der Straßenverkehrsordnung. Dort steht: "(3) … Zusatzzeichen zeigen auf weißem Grund mit schwarzem Rand schwarze Sinnbilder, Zeichnungen oder Aufschriften, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie sind unmittelbar, in der Regel unter dem Verkehrszeichen, auf das sie sich beziehen, angebracht…"

Geblitzt wird nicht aus Schikane. Natalie Meier, Pressesprecherin Autobahnpolizei

Gemäß StVO beziehen sich also Zusatzzeichen, so nichts anderes bestimmt ist, auf das unmittelbar angrenzende Verkehrszeichen und sind in der Regel unter den betreffenden Verkehrszeichen angebracht. Heißt: Auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz ergibt sich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h für alle Fahrzeuge.

"Geblitzt wird nicht aus Schikane", sagt Natalie Meier, auch wenn das die meisten Autofahrer so sehen. Doch: langsamer fahren ist sicherer für alle: "Die Besonderheit hier ist, dass Hauptfahrbahn und Nebenfahrbahn auf diesem Streckabschnitt zusammengeführt werden; und dann von vier Fahrstreifen auf drei Fahrstreifen verengt wird. Da wird dort alle dieselbe Geschwindigkeit haben und es dort nicht zu Verkehrsunfällen kommt, sind dort die 80 km/h angebracht", sagt Meier.

Dazu kommt, dass der mobile Blitzer in Richtung Berlin nicht dauerhaft eingeschaltet ist. Denn schon unter der Brücke sind zwei feste Blitzer montiert. Allerdings sind nur diese in Betrieb - oder der mobile Blitzer. Denn in einer Entfernung von 2.000 Meter dürfen nicht gleichzeitig zwei Blitzer aufgestellt werden, erklärt Natalie Meier. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Unfallkommission entscheidet über Geschwindigkeitsbeschränkung

Geschwindigkeitsbeschränkungen werden von der Autobahnpolizei nicht willkürlich verhängt. Eine Unfallkommission prüft zuvor, ob es tatsächlich nötig ist. Die Kommission besteht aus der Autobahn GmbH, der zuständigen Straßenverkehrsbehörde und der Autobahnpolizei. Wo besonders häufig Unfälle passieren, können verschiedene Gegenmaßnahmen greifen. Etwa eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung oder eine nur bei Nässe.

Wie sinnvoll das ist, zeigt das Beispiel A9 bei Schleiz in Richtung Berlin. In einer langen Kurve, umgangssprachlich schon als "Todeskurve" bezeichnet, gab es zahlreiche schwere Unfälle. Dort wurde die Geschwindigkeit auf 120 km/h beschränkt. "Mit Erfolg", freut sich Natalie Meier. "Seit einem Jahr haben wir dort keine größeren Unfälle mehr gehabt!"