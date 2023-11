Richard Hempel - Deutschlands jüngster Zweitliga-Schiedsrichter

Es regnet an diesem Samstag im Oktober in Bischofswerda. Doch Richard Hempel hat ein breites Grinsen im Gesicht, als er den Rasen im kleinen Stadion vom Oberligisten Bischofswerdaer FV betritt. Platzbegehung vor dem Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC, die Vorfreude steigt – zwei Stunden bis zum Anpfiff. "Seinem" Anpfiff, wenn man so will, denn Hempel (SG Großnaundorf) ist der Schiedsrichter der Partie. Das mache ihm einfach Spaß, "man hat Konflikte, die man lösen muss, man muss der Chef auf dem Platz sein, aber auch der Freund – und immer mit ein bisschen Witz", sagt Hempel und schaut zu seinen Assistenten. "Ich glaube, das können wir ganz gut."

Ich merke, dass viele stolz sind, dass es jemand aus dem Osten schafft, aus Sachsen. Richard Hempel Fußball-Schiedsrichter

Schon als kleiner Junge hatte Hempel seine ersten Einsätze als Referee. Papa Uwe sei Dank – der ist selber Schiri und nahm den Sohnemann mit zu Freundschaftsspielen. "Mit acht Jahren stand er zum ersten Mal an der Linie", erzählt Uwe Hempel in Bischofswerda. Mit bereits zwölf Jahren absolvierte Richard die Ausbildung zum Schiedsrichter. Seitdem geht es bergauf – Hempels vorläufiger Karriere-Höhepunkt im Sommer: Nach nur zwei Jahren in der 3. Liga steigt er in die 2. Liga auf. "Ich merke, dass viele stolz sind, dass es jemand aus dem Osten schafft, aus Sachsen", sagt Hempel. Das sei ein gewisser Druck, "aber es freut mich total". (Mit dem Grimmaer Alexander Sather gibt es noch einen weiteren Unparteiischen aus Mitteldeutschland in der 2. Liga.) Bildrechte: IMAGO / Zink

"Vollzeitjob" Schiedsrichter