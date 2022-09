Die Jury habe überzeugt, wie die Menschen im Ort mit kreativen Projekten zusammengebracht und -gehalten würden, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij. In Burglemnitz leben etwa 100 Menschen. Alle neun Dörfer, die am Wettbewerb teilnahmen, hätten sich unter schwierigen Pandemie-Bedingungen sehr stark präsentiert, so die Ministerin am Samstag zur Preisverleihung in Waffenrod-Hinterrod.