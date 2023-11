Ashwanth Ravi arbeitet bei Spleenlab in Saalburg-Ebersdorf. Das noch junge Unternehmen entwickelt künstliche Intelligenz für Drohnen. Erst 2018 von zwei jungen Leuten gegründet, ist es hier und am Standort Jena inzwischen auf mehr als 30 Mitarbeiter angewachsen. "Am Anfang war das eigentlich so eine nebenberufliche Idee", sagt Geschäftsführer Stefan Milz. "Die größte Herausforderung war damals, den Start zu finanzieren."

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel