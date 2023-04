Nach jahrelangem Ringen könnte in Schleiz eine Bushaltestelle direkt vor dem Gerätehaus der Feuerwehr verschwinden. Wie Bürgermeister Marko Bias (CDU) sagte, soll am 2. Mai die Genehmigung der Verkehrsbehörde erteilt werden. Sobald die Anordnung in der Stadtverwaltung eingeht, werde die Bushaltestelle umgesetzt.