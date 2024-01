Ein Bündnis aus Verbänden, Einrichtungen und Bewohnern aus dem Saale-Orla-Kreis hat zur Landrats-Stichwahl am 28. Januar aufgerufen. Sie alle verbinde die Sorge um ein fruchtbares Miteinander im Landkreis, im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und in den Familien- und Freundeskreisen, heißt es in dem Aufruf. Gebraucht werde daher ein Landrat, der verbindet und mithilft, die Probleme vor Ort ohne Feindbilder zu lösen.