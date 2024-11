"Dass mit der Schließung des Regiomed Klinikums in Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg nun noch einmal regionale medizinische Fachkompetenz in einer strukturschwachen Region verloren geht, macht mich traurig", sagt Kummer. Auch er rechnet durch das bevorstehende Aus der Klinik in Neuhaus im Dezember für Saalfeld mit noch einmal mehr Patienten, aber auch für die Krankenhäuser in Sonneberg und Suhl. "Der Druck wird in den einzelnen Notaufnahmen noch einmal steigen. Gerade wenn es darum geht in einer Belastungssituation genug Mitarbeitende vorzuhalten."