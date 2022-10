Die Stadtwerke Jena-Pößneck bauen nach Stromausfällen in den vergangenen Monaten das Leitungsnetz im Saale-Orla-Kreis aus. Projektleiter Jens Körner sagte MDR THÜRINGEN, seit Montag werde an vier unterirdischen Mittelspannungsleitungen in der Nähe des Umspannwerkes in der Pößnecker Kurzackerstraße gebaut.